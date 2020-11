Porque con la Revolución y el Socialismo no se juega jóvenes cubanos realizaron hoy un mitin-concierto denominado Tángana en el Trillo, en defensa de la democracia socialista, en el parque Trillo en La Habana, a donde llegó de improviso el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel

El motivo de nuestra presencia aquí para nada es importunar ni molestar lo que ustedes están haciendo, expresó emocionado el Jefe de Estado, a quien los jóvenes le exclamaron !Canel, amigo el pueblo está contigo!, a lo cual el Jefe de Estado respondió: !Gracias, y yo estoy con ustedes también!

Dijo que le habían aconsejado no asistir para que no se perdiera la espontaneidad pero en su casa viendo lo que estaba pasando, la alegría, las convicciones, lo que los jóvenes se han propuesto, la emoción no cabía en su pecho y tenía que asistir

La Revolución siempre ha convocado a los jóvenes, expresó Díaz Canel.

Junto a la Revolución

Tenía el derecho de estar aquí con los jóvenes de mi país, expresó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en el mitín concierto Tángana en El Trillo, en defensa de la democracia socialista.

Dijo que nos han montado un show mediático pues hay una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar a la Revolución, y es el último intento que podían dar los trumpistas y la mafia anticubana.

“Ellos tenían en sus pronósticos que antes de que terminara el año tenía que caer la Revolución cubana, Nicaragua y Venezuela pero se van a quedar con el deseo, enfatizó Díaz Canel

Y agregó: Aquí en Cuba se van a quedar con el deseo porque nuestros jóvenes y el pueblo cubano están en la calle, y porque NO admitimos injerencias desde el norte, los problemas nuestros lo discutimos entre nosotros, y aquí hay espacio de diálogo para todo lo que sea por el Socialismo y por la Revolución.