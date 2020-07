Miami, Florida. – El juez federal James Lawrence King, desestimó en Miami la demanda presentada por un médico de Florida a la compañía de cruceros Carnival, por hacer negocios en Cuba.

Según el demandante, Javier García-Bengochea, Carnival usó durante años una propiedad que le pertenenecía y que había sido confiscada por el gobierno cubano en 1960, por lo que le debía una compensación.

El fallo no interviene en la autorización otorgada ilegalmente por el título III de la Ley Helms-Burton y en este caso sólo se refiere a que el denunciante no tiene el derecho de reclamar, pues las propiedades que refiere como suyas no le pertenecían en el momento de su nacionalización.

José Ramón Cabañas, embajador cubano en Estados Unidos, compartió la noticia a través de Twitter y rechazó la implementación del título III de esa ley contra la Isla, por parte del presidente norteamericano Donald Trump.