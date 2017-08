China evalúa como excelentes vínculos partidistas con Cuba

El jefe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Song Tao, intercambió hoy, en Beijing, con una delegación del Partido Comunista de Cuba sobre los excelentes vínculos entre ambas organizaciones.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus y miembro del Comité Central, José Ramón Monteagudo Ruiz, preside la delegación cubana, integrada además por la primera secretaria en Pinar del Río, Gladys Martínez Verdecía, y otros dirigentes provinciales y municipales.

De acuerdo con Song, China siempre desarrolla las relaciones con Cuba desde un nivel estratégico a largo plazo y por eso prioriza el intercambio de beneficio mutuo.

Monteagudo agradeció en nombre de su delegación la invitación para sostener esos encuentros y apuntó que a los cubanos les alegran todos los éxitos que ha alcanzado China bajo la guía del Partido Comunista.

