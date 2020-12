Porque nuestros principios no se negocian, estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, en La Habana, ratificaron en un Diálogo en Revolución su compromiso con Cuba, con nuestra Patria.

La Habana, Cuba. Porque nuestros principios no se negocian, estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, en La Habana, ratificaron en un Diálogo en Revolución su compromiso con Cuba, con nuestra Patria.

El campeón olímpico de boxeo, Julio César La Cruz, reafirmó su apoyo al proceso revolucionario y condenó las patrañas del imperio que nunca podrá derrotar a nuestra Revolución socialista.

El estudiante, Abraham Reyes, expresó que vivimos en un país libre y no permitiremos que nadie nos quite esta libertad. Esta Isla no admite injerencias ni manipulaciones.

Defenderemos el legado de nuestros mártires recordando la historia a diario porque quien olvida su historia está condenado a repetirla, dijo el joven en el Diálogo en Revolución, al que asistió el primer secretario de la UJC, Diosvany Acosta y el director de los Van Van, Samuel Formell.