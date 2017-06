Canciller cubano Inicia visita de trabajo a Austria

La Habana, Cuba.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se encuentra en Austria para una visita de trabajo dirigida a reforzar las relaciones existentes entre ambas naciones, señalan medios de prensa en La Habana.

La estancia busca también ampliar los vínculos desarrollados en los ámbitos político-diplomático y económico-comercial, y en esferas de interés mutuo como la educación, la ciencia y la cultura.

Durante la visita, el Canciller cubano cumplirá un programa que incluye encuentros con el vicecanciller federal y ministro federal de Justicia de Austria, Wolfgang Brandstetter; con la presidenta del Parlamento, Doris Bures; y el ex-presidente federal de Austria, Heinz Fischer.

La delegación cubana está integrada, además, por el embajador de Cuba en Austria, Juan Antonio Fernández; y el director de Europa y Canadá de la Cancillería cubana, Elio Rodríguez, entre otros.

