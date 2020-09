Santiago de Cuba. – Al término del enfrentamiento particular entre Industriales y Santiago de Cuba, ganado por estos últimos dos juegos a uno, el mentor de los Industriales, Guillermo Carmona, atendió a la prensa especializada en la conferencia de prensa que, para esta edición de la Serie Nacional de Béisbol, fue acertadamente incluida en la reglamentación del torneo.

Luego de analizar el choque ante las Avispas y hacer énfasis en la buena preparación que realizó la nave “azul” para la temporada, el manager capitalino quiso enviar un mensaje contundente a la afición de todo el país.

Industriales cumplen el protocolo sanitario / Foto: Alejandro Cebreco

Hasta ahora nos ha tocado jugar lejos de casa y tenemos que decir que la acogida no ha sido la esperada. Donde quiera que llegamos nos tratan como si fuéramos bichos raros, solo porque venimos de La Habana, que sabemos es una de las ciudades más complicadas con la Covid-19, aseveró el estratega.

Dijo también que: No me parece justo que esto ocurra. Me da mucha pena con los muchachos, que llevan alrededor de dos meses sin ir a sus hogares ni poder estar con los familiares para evitar cualquier contagio y que no se ponga en riesgo el desarrollo de la Serie.

Les puedo garantizar a todos que el equipo de Industriales ha cumplido al pie de la letra los protocolos establecidos por los responsables del campeonato. Hemos pasado todos los test rápidos a los que nos hemos sometidos y también las pruebas PCR. Y hasta ahora nadie ha dado positivo al nuevo coronavirus, agregó.

Asimismo, Carmona aclaró que: Entendemos la preocupación que puedan tener todos, pero el hecho de que seamos habaneros no significa que somos una epidemia. Solo pido respeto para mis jugadores, que han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para estar aquí saludables y poder regalarle a la afición cubana el espectáculo que se merece en el terreno de juego.

Duras declaraciones del timonel de los Leones, pero muy acertadas, pues todos los atletas merecen el respeto del pueblo a todo lo largo de la isla, más allá de fanatismos o situaciones extradeportivas.

El ente rector del deporte de las bolas y los strikes en Cuba, dejó bien claro desde antes de iniciarse la 60 Serie que el compromiso era velar siempre por el bienestar de los protagonistas del evento y para ello se cuenta con las medidas adecuadas.

Es por esto que se privó a los aficionados de asistir a los estadios y los equipos se someten sistemáticamente a la realización de las pruebas PCR. Todas las acciones a cumplir son del conocimiento de cada conjunto y, hasta el momento, tras cinco semanas de preparación y una de competencia, ninguno de los más de 600 participantes involucrados ha dado positivo a la enfermedad.

Tomado del blog Tiempo Extra