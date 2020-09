La Habana, Cuba. El Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán informó hoy que Cuba reportó al cierre de este viernes 60 nuevos casos positivos a la COVID-19, todos son cubanos, y se lamenta el fallecimiento de dos pacientes.

Resaltó que para detectar la enfermedad se procesaron, por primera vez, más de 8 mil 100 muestras en los Laboratorios de Biología Molecular en el país

De los nuevos diagnosticados, el experto puntualizó que 21 son de La Habana, tres de Artemisa, 28 de Ciego de Ávila, dos de Matanzas, uno de Mayabeque y otro de Holguín, así como son importados dos de Granma e igual número de Santiago de Cuba.

Durán dijo que 44 son contactos de casos confirmados; en 12 no se precisa la fuente de infección y cuatro se contagiaron en el extranjero: de todos ellos 29 estaban asintomáticos.

No se automedique, acuda de inmediato al médico

En la habitual conferencia de prensa sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, el Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán puntualizó que se encuentran seis pacientes en estado crítico y 15 graves.

Señaló que están ingresados 665 casos activos, y fueron dadas 34 altas.

Durán llamó a que acuda de inmediato al médico ante cualquier síntoma y no se automedique, y resaltó que un ingreso, diagnóstico y tratamiento tempranos permite una evolución más favorable.

Dijo que los mayores de 60 años y que además tienen enfermedades asociadas deben protegerse más y no salir a la calle si no es necesario, pero también tienen que cuidarse los jóvenes, cumpliendo con el uso del nasobuco, el distanciamiento social y el lavado de las manos para no contagiarse ni infectar a los demás.