Recuerdan en Granma a Jesús Menéndez

Granma, Cuba.- Los trabajadores azucareros de Granma le rinden homenaje a Jesús Menéndez Larrondo, mártir del sector, asesinado hace 72 años en el andén de la terminal ferroviaria de Manzanillo.

En ese lugar se levantó un monumento que recuerda el vil asesinato del General de las Cañas, protagonizado por un sicario del Gobierno al servicio del imperialismo, el 22 de Enero de 1948, y que llenó de luto y profundo pesar al pueblo de Cuba.

Este miércoles, trabajadores y dirigentes sindicales acudirán a depositar flores en el conjunto escultórico erigido a la memoria del paladín de los azucareros cubanos, en la terminal de trenes de Manzanillo, así como en el Sindicato Fraternidad del Puerto.

En ese local se demostró que el cadáver de Jesús Menéndez había sido baleado por la espalda, y no de frente, como quería hacer ver el Gobierno de turno.

