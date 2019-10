Radio Guamá, medio siglo en el aire

Pinar del Río, Cuba. – El integrante del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Jefe de su Departamento Ideológico, Victor Gaute López, envió una carta de felicitación al colectivo de Radio Guamá a propósito del Aniversario 50 de esa planta radicada en Pinar del Río.

Durante la gala cultural que tuvo por sede al teatro Milanés, el Comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera, mereció la Moneda conmemorativa que identifica el medio siglo de la salida al aire de la emisora.

En el contexto de la celebración del Aniversario 50 de Radio Guamá, la Premio Nacional de la Radio, Elina Pelegrí Trujillo, fue acreedora del Escudo Pinareño, la más alta condecoración que confiere la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Al homenaje a los hombres y mujeres de ese colectivo radial se sumaron organismos e instituciones que les reconocen el desempeño en defensa de la Revolución.

