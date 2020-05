Positiva respuesta de la FMC en Camagüey al enfrentamiento a la pademia

Camagüey, Cuba. La Federación de Mujeres Cubanas está entre las organizaciones de masas en Camagüey con un activo quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19.

Según el Secretariado Provincial de la FMC, más de dosmil brigadistas sanitarias fueron capacitadas para el apoyo al pesquisaje en los hogares con el objetivo de identificar casos de infecciones respiratorias agudas.

También se han sumado a trabajadores sociales, promotores culturales, profesores de deportes e integrantes de los Comités de Defensa de la Revolución en la atención a ancianos que viven solos, a quienes les llevan hasta sus casas los alimentos, el pago de la pensión y medicinas.

Las camagüeyanas han tenido, además, un destacado desempeño en la elaboración y donativo de nasobucos a instituciones sociales y a vecinos como muestra de la sensibilidad que caracteriza a las cubanas en todos los tiempos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.