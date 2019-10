Pensar Cuba desde lo digital

La Habana, Cuba. – Participación Popular es una aplicación cubana desarrollada por la Empresa de Tecnologías e Información, Xetid y disponible en la plataforma Apklis, que propiciará un estrecho vínculo de la población con todas las instancias del gobierno.

Como parte de la estrategia del país de elevar la informatización de la sociedad, Participación Popular tiene como objetivo ayudar a consolidar un gobierno electrónico transparente y donde la retroalimentación sea eficaz.

La aplicación facilita la denuncia de situaciones y problemas que identifique la población sin necesidad de que la persona se acerque a una oficina a presentar su queja.

Participación Popular tiene entre sus objetivos ayudar a procesar reclamos sobre incidencias en diferentes sectores, problemas con salideros, alteración de precios, transporte, alcantarillado, alumbrado público y otros.

