Más de cuarenta años atesorando historia

Santiago de Cuba. – El próximo 30 de noviembre, el Museo de la Lucha Clandestina, en Santiago de Cuba, arribará a su cuadragésimo tercer aniversario de fundado y sus trabajadores recordaron el alzamiento de 1956.

Tamara Oro, directora de la institución cultural, informó que desde inicios de mes se desarrollan actividades tradicionales como el concurso Noviembre de Verde Olivo, con la participación de estudiantes y adultos.

Además, fueron colocadas ofrendas florales ante la tarja que perpetúa la memoria de Pepito Tey, Tony Alomá y Otto Parellada, jóvenes combatientes caídos en la acción armada que debía apoyar el desembarco de los expedicionarios del yate Granma.

El Museo de la Lucha Clandestina de Santiago de Cuba preserva el patrimonio histórico-cultural relacionado con la lucha en las ciudades en la última etapa de liberación, y destaca el pensamiento y acción de Frank País.

