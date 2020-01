Llegará a Cuba brigada suramericana de trabajo voluntario

La Habana, Cuba.- La décimo séptima Brigada Suramericana de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba llegará a la Isla a finales del presente mes y estará compuesta por integrantes de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

Los brigadistas realizarán un encuentro en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, que cumple en 2020 su aniversario 60.

El contingente será el primero de su tipo en arribar a Cuba en el actual año, y como es costumbre tendrá de base central de alojamiento el Campamento internacional Julio Antonio Mella, en Caimito, Artemisa.

El contingente suramericano, que permanecerá en Cuba hasta el 9de febrero, también hará recorridos por La Habana, Artemisa, Villa Clara, Camagüey y Las Tunas, donde serán recibidos por autoridades locales y representantes de las delegaciones provinciales del ICAP.

