La Habana, a las puertas de sus 500 años

La Habana, Cuba. – A exactamente un mes de la celebración de los 500 años de La Habana, los esfuerzos se redoblan en función de concluir las obras previstas y ultimar los detalles de las actividades que integran el programa por los festejos del gran noviembre.

La vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, Tatiana Viera, informó que se trabaja en la preparación de diversos eventos económico-comerciales-culturales y sociales, que tendrán lugar por esos días como la carrera Marahabana.

Explicó que del 7 al 10 de noviembre se realizará el Festival Internacional de la Música “Habana Más”, y del 4 al 8 la Feria Internacional de La Habana, dedicada en esta ocasión al cumpleaños de la ciudad.

Tatiana Viera hizo referencia también al encuentro de representantes de las siete villas denominado “De la Primada a la Real y Maravillosa: la identidad de las Villas tras cinco siglos”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.