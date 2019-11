Inauguran Centro Comercial Cuatro Caminos (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Mercedes López Acea y Ulises Guilarte de Nacimiento, miembros del Buró Político, acompañados por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana y Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea del Poder Popular en la capital, cortaron la cinta que dejó inaugurado el Centro Comercial Cuatro Caminos.

También develaron la placa que identifica esa instalación, como obra Aniversario 500, en saludo al medio milenio de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

En la inauguración del Centro Comercial Cuatro Caminos, el secretariado nacional de la Central de Trabajadores de Cuba entregó la Bandera Proeza Laboral a la Brigada de Construcción e inversiones de la Sucursal CIMEX de Ciego de Ávila y a la Empresa Cubana de Servicios (ECUSE).

De igual forma otorgó el Certificado Proeza Laboral a Dolores Ramona Díaz Álvarez y Amauri Mercader Betancourt.

