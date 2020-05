Impacta tornado en comunidades de Holguín

Holguín, Cuba. – Comunidades holguineras del municipio agroazucarero de Urbano Noris, recibieron en la tarde de este jueves el impacto de un tornado sin daños humanos, pero con afectación a una veintena de viviendas y otras instalaciones.

Pasadas las 02:00 de la tarde, vecinos de ese territorio avistaron en la distancia la estructura del meteoro, y llegaron a publicar imágenes en redes sociales, antes de que impactara en varios asentamientos, derribara árboles, cubiertas ligeras y algunos sembrados.

En transmisión para la provincia desde Radio SG La Voz del Azúcar, se informó sobre la visita de las autoridades del Consejo de Defensa Municipal a zonas afectadas, para evaluar daños y actuar con inmediatez en resarcirlos.

A una sucesión inusual de esos fenómenos, producidos este mes en el país, se suma el nuevo tornado registrado este jueves en el municipio de Urbano Noris, en Holguín.

