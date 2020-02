Felicitan a los trabajadores de la Aviación Civil de Cuba

Cuba. – En ocasión de celebrarse este 15 de febrero, el Día del Trabajador de la Aviación Civil de Cuba, el Sindicato Nacional del Transporte y Puertos transmitió una felicitación a los afiliados que laboran en ese sector.

En la congratulación, se destacan los esfuerzos de esos trabajadores por brindar un buen servicio a los viajeros, a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos contra Cuba.

El Sindicato Nacional de Transporte y Puertos, hizo una mención especial a los afiliados de la aviación civil acreedores de la distinción José María Pérez Capote, por su larga y fructífera trayectoria laboral, y a quienes tienen 50 años o más en la aviación.

Esos y otros estímulos son entregados en los actos que se realizan en el país por la efeméride, en centros laborales donde también se reconocen a jóvenes y jubilados destacados.

