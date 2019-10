Falleció en Ciego de Ávila Héroe del Trabajo

Ciego de Ávila, Cuba. – El legendario Evelio Capote Castillo, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, falleció en Ciego de Ávila a los 87 años víctima de insuficiencia renal y cardiaca.

Protagonista de la construcción del pedraplén Turiguanó-Cayo Coco, junto a sus hombres del contingente El Vaquerito, Capote fue hombre de confianza del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien lo convocó a echar piedras sin mirar para alante.

Nacido en la provincia de Granma, el revolucionario se integró al Movimiento 26 de julio, luego fue a residir a la ciudad de Morón, donde realzó su prestigio por su lealtad, consagración al trabajo y honestidad.

El pueblo de la ciudad de Morón, en nombre de toda Cuba, da el último adiós a Evelio Capote Castillo, cuyo cadáver fue cremado por voluntad propia, y sus cenizas serán esparcidas por el pedraplén que él construyó con visión de futuro.

