Exhortan a aprovechar mejor las posibilidades turísticas

Santiago de Cuba, Cuba.- Aprovechar mejor las posibilidades turísticas, históricas y patrimoniales de Santiago de Cuba, fue el principal llamado realizado en el balance anual de la delegación del Ministerio de Turismo en esa provincia.

Presidido por las máximas autoridades del Partido y Gobierno en la provincia, y el viceministro del Turismo, Luís Miguel Díaz Sánchez, en la reunión de trabajo se debatió con los representantes del sector acerca de la comercialización, la eficiencia económica y la promoción del producto del territorio.

Se indicó, que frente al férreo bloqueo del gobierno yanqui, hay que diseñar nuevos recorridos turísticos, recuperar grupos del mercado europeo y ampliar el turismo de naturaleza.

Además se exhortó a vincular la actividad turística nacional e internacional con el programa de festejos por el aniversario505 de la ciudad de Santiago de Cuba.

