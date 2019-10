Desde Verde Olivo homenaje al Padre de la Patria

La Habana, Cuba. – La alocución del presidente de la República en Armas Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo en la que expone sus íntimas convicciones, aparecen en la edición especial de Verde Olivo dedicada al bicentenario del Padre de la Patria.

La revista, con fotos, dibujos y grabados de un alto quilate, se presenta este miércoles a las 10:00 de la mañana en la Calle de Madera, frente al Palacio de los Capitanes Generales, en el centro histórico habanero.

Eusebio Leal Spengle será el orador principal en la presentación de la obra, que agrupa textos como Cartas de amor y guerra, La Bayamesa, El Libertador en el Padre de la Patria, y El primer día de libertad y sus protagonistas, entre otros materiales.

El lanzamiento de la revista Verde Olivo por el bicentenario de Céspedes, este miércoles a las 10:00 de la mañana en la Calle de Madera, se dedica al cumpleaños 500 de La Habana y al heroico bayamés.

