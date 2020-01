Cuba, seguridad en las redes, retos y experiencias

La Habana, Cuba. – La XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020, evento que abordará temas de vital importancia para el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abrirá sus puertas en la capital cubana en el venidero mes de marzo.

Entre las más atractivas propuestas del programa destaca el XIV Seminario Iberoamericano de Seguridad en las Tecnologías de la Información, un espacio donde los participantes debatirán sobre ciberseguridad; antivirus y seguridad en las redes, sistemas y aplicaciones.

De manera especial se analizará todo lo relacionado con vulnerabilidades, amenazas y experiencias en el tratamiento de casos de Ciberdelitos, Ciberataques y Ciberespionaje.

El seminario también se acercará al llamado Internet de las cosas y a la seguridad del comercio y gobierno electrónico.

