Cuba. garantías de la Seguridad Social

La Habana, Cuba. – Al cierre del 2019, son beneficiarias de la Seguridad Social en Cuba más de 1 millón 600 mil personas, de ellas fueron favorecidas con la medida del incremento de las pensiones más de millón y medio.

A pesar de la creciente hostilidad de Washington hacia nuestro país, y el incremento de medidas para asfixiar nuestra economía, el gobierno cubano dedica un presupuesto actualizado de 7 mil millones, 132 mil 200 pesos a la Seguridad Social.

Durante el pasado año el sistema de Seguridad Social concedió más de 81 mil 700 nuevas pensiones, que incluyen los aumentos, algunos muy notables, según consta en el informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El presupuesto destinado a la seguridad social, al incrementar la cantidad de pensionados y la pensión media, muestra un crecimiento continuado en el último lustro.

