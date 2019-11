Comercializarán pasajes para trenes hasta el 15 de enero

La Habana, Cuba. – Desde este martes 26 de noviembre, la Empresa Viajero, integrada al Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, venderá reservaciones y pasajes para trenes nacionales para todos sus destinos, hasta el 15 de enero del próximo año.

Para esclarecer cualquier duda, la empresa Viajero dispone de los teléfonos 7 877 56 44 al 46, que funciona las 24 horas.

También los usuarios podrán aclarar sus dudas por el número 7873 69 75 en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

La Empresa Viajero, del Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, informa que, además, se utilizará el correo electrónico viajero@transnet.cu.

