Cincuenta y cinco años de los bufetes colectivos

La Habana, Cuba.- Variadas gestiones puede realizar la población ante una dependencia de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, organización que arriba el 22 de enero a su aniversario 55 de fundada.

Entre los servicios que presta esa organización a la población están trámites en las oficinas de la Dirección de Inmigración y extranjería, Registro de vehículos, solicitud de certificaciones ante registro civil y de actos de última voluntad, entre otros.

Este martes y miércoles en las provincias los bufetes colectivos realizarán actos de reconocimiento a destacados de la rama con 20 años o más de permanencia en ese sector, y se les entregará la Toga de Honor y el sello aniversario 55 de la organización.

Profesionales del sector de La Habana recibirán esos altos estímulos este martes, a las 3 de la tarde en Muralla y Oficio, La Habana Vieja.

