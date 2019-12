Cantinero cubano intercambiará con fabricantes de ginebra

El cantinero cubano Vladimir Márquez visitará en 2020 Londres y tendrá contactos oficiales con los fabricantes de la marca de ginebra Beefeater, Premium Número uno en el mundo, luego de ganar en La Habana una competencia de cocteles con ese producto.

Un informe de la Asociación de Cantineros de Cuba indicó que Márquez resultó ganador absoluto de la séptima edición de la Competencia Internacional de Coctelería, la semana anterior.

El especialista cubano representará a Latinoamérica en la visita a la fábrica de esa importante ginebra en Londres, Reino Unido; y el embajador de dicha marca dijo que es un orgullo para los representantes de la cantina de la región la designación de Márquez.

El coctel triunfador de Márquez se nombra Dejavu, y la inspiración parte de su padre, quien también fue cantinero y trabajó por muchos años en el hotel España, en Caibarién, en la central provincia de Villa Clara.

