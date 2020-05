Adecuaciones tributarias en tiempos de Covid-19

La Habana, Cuba. Como se ha informado, a raíz del escenario actual marcado por la COVID-19, en Cuba se adoptó un grupo de adecuaciones tributarias para las personas naturales, que se mantendrán vigentes hasta que el país regrese a la normalidad.

Para repasar algunos elementos sobre el tema y aclarar dudas de la población, Radio Reloj dialogó con la Directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, Arelys Pérez, quien precisó que se informará oportunamente sobre los términos y plazos para el pago, una vez la nación avance hacia su ritmo habitual.

Subrayó que las oficinas de la entidad se mantienen activas para brindar información a través de la vía telefónica y por correo electrónico, y no de manera presencial.

Arelys Pérez recordó que quienes quieran realizar sus pagos pueden hacerlo por las plataformas digitales TransferMóvil, o Telebanca.

La Directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, Arelys Pérez, aclaró que los trámites de suspensión temporal de las actividades por cuenta propia deben solicitarse en las Direcciones Municipales de Trabajo por vía telefónica, o escribiendo al correo covid19mtss@mtss.cu

Reiteró que en el caso de los transportistas están suspendidos desde el mes de abril, de oficio, y por tanto, no tienen que hacer la solicitud al órgano rector.

En las suspensiones temporales -dijo- los contribuyentes se mantienen sufragando la contribución a la seguridad social, para lo cual se aplazó el término de pago hasta el 21 de diciembre.

Para más información consulte la Gaceta Oficial Extraordinaria número 22 de este año, y en específico la Resolución 149 del Ministerio de Finanzas y Precios.

