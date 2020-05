A buen resguardo becarios extranjeros en Camagüey

Camagüey, Cuba. Un seguimiento especial reciben por parte de los directivos de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, los 68 estudiantes extranjeros de pregrado y los diez de posgrado que permanecen en la provincia durante la actual situación epidemiológica.

Según la Doctora en Ciencias, Yailé Caballero Mota, directora de Relaciones Internacionales en esa institución, a diario el rector e integrantes del Consejo de Dirección intercambian con ellos para conocer su estado de salud y necesidades.

Además, funciona un puesto médico dotado de personal calificado pendiente de ellos; se han realizado audiencias sanitarias y se les garantiza una adecuada alimentación.

En estos momentos en Camagüey se encuentran becarios procedentes de México, Angola, Vietnam y Haití, en pregrado, y de ocho países en postgrado, quienes están bien protegidos de la COVID-19.

