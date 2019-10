Se iniciará ensayo clínico de vacuna cubana para asmáticos

La Habana, Cuba. – Tras demostrar su seguridad y tolerancia, se iniciará próximamente la fase II del ensayo clínico de la vacuna antialérgica cubana Prolinem-DS, para pacientes asmáticos.

El doctor Raúl Lázaro Castro Almarales, especialista de segundo grado en Alergia, declaró que este inmunógeno de nueva generación cuenta con patente en varios países.

Desarrollada por el Centro Nacional de Biopreparados y el Instituto Finlay, Prolinem-DS reduce el número de inyecciones de 23 a 6, cada 14 días, comparado con la vacuna Valergén, la cual se emplea para el tratamiento del asma alérgica por las vías inyectable y sublingual, precisó Castro Almarales.

Los interesados podrán dirigirse a las consultas de alergia que se ofrecen en la Atención Primaria de Salud para ser evaluados por el especialista y remitidos a cualquiera de las dos instituciones hospitalarias.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.