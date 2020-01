Resaltan valores de la medicina cubana

Nueva Delhi, La India.- La primera mujer de la India en graduarse como médico en la Mayor de las Antillas, Suma Nair, resaltó en Nueva Delhi el nivel científico y humano de la medicina cubana.

Estudiar la carrera de Medicina en Cuba fue una experiencia maravillosa en mi vida, expresó la doctora durante una celebración en la capital de la nación asiática por el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Graduada en Camagüey en el año 2010, Suma Nair afirma que atesora entre sus gratos recuerdos a los miles de estudiantes de muchos otros países del mundo, que al igual que ella vinieron a la Isla para graduarse en esa especialidad.

Cuba es mi segundo hogar, mis profesores cubanos me enseñaron muchos conocimientos valiosos y gracias a ellos me convertí en un buen médico, la gente tan sencilla y humilde de Cuba siempre estarán en mi corazón, concluyó la galena.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.