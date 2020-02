Reconocen prestigio de colaboración médica cubana

La Habana, Cuba.- Líderes de las Primeras Naciones de Canadá se encuentran en La Habana, donde realizan una visita exploratoria al sistema nacional de salud, con la intención de que en un futuro pueda concretarse la cooperación en el sector entre esas comunidades originarias y Cuba.

Jerry Daniels, Gran Jefe de la Organización de Jefes del Sur en Manitoba, destacó su interés de que nuestro país envíe profesionales de la salud que puedan atender los problemas sanitarios en esos pueblos autóctonos.

También expresó el deseo de que jóvenes de esas zonas canadienses puedan formarse en la Escuela Latinoamericana de Medicina, para que regresen y cubran las necesidades de salud existentes.

El Jefe de la Primera Nación Gambler, Dave Ledoux, elogió el prestigio y calidad de nuestro sistema de salud, con un modelo preventivo e integrador, y la colaboración médica cubana, que, dijo, son referencia mundial.

