Realizan audiencias sanitarias en municipio de Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – Con el objetivo de capacitar sobre las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus Covid-19, autoridades del Ministerio del Trabajo y Salud en el municipio villaclareño de Placetas, realizan audiencias sanitarias con los trabajadores no estatales.

En los intercambios con ese sector, especialistas de Higiene y Epidemiología alertaron sobre los síntomas, período de incubación, vías de transmisión, y las medidas preventivas y grupos más vulnerables.

Durante las audiencias sanitarias en el municipio de Placetas, en Villa Clara, las autoridades precisaron que la batalla contra el nuevo coronavirus Covid-19, se gana desde la prevención, con la participación de todos.

En esa provincia central continúan esta semana las acciones de capacitación a trabajadores de distintos sectores, para estar preparados ante el peligro de transmisión de la pandemia.

