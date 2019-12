Profesionales de la Salud intercambian en Camagüey

Camagüey, Cuba. – Más de 150 especialistas asisten en Camagüey a la III Jornada Nacional de Medicina Hospitalaria, coordinada por la Sociedad Cubana de Medicina Interna y el Consejo Científico del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni.

El Doctor Alfredo Arredondo, presidente del Comité Organizador, significó que el evento coincide con el aniversario 60 de esa institución, inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro en 1959.

Agregó que este año el intercambio centra su atención en la Geronto Geriatría en el siglo XXI, a partir del acelerado envejecimiento poblacional que registra el país, y la provincia en específico.

La III Jornada Nacional de Medicina Hospitalaria que sesiona en Camagüey deviene escenario para presentar nuevos resultados que tributan a una mejor atención integral a los adultos mayores.

