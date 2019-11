Llegó desde Ecuador primer grupo de colaboradores de la Salud

Santiago de Cuba. – Un total de 115 profesionales de la Salud de las provincias orientales que prestaban sus servicios en Ecuador arribaron esta madrugada al Aeropuerto internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, procedentes de Guayaquil.

Les dieron la bienvenida las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de la provincia, así como la doctora Regla Luz Angulo, viceministra del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), y directivos de instituciones sanitarias del territorio.

Las palabras de recibimiento estuvieron a cargo de Beatríz Jhonson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y presidenta del Gobierno en Santiago de Cuba, mientras que por los cooperantes lo hizo el licenciado en Imageneología, Uber Matos Díaz.

Como se informó, el gobierno de Ecuador decidió terminar y no renovar los convenios con el MINSAP por lo que los colaboradores retornan tras una meritoria labor.

