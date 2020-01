La Habana tendrá más de 500 nuevos técnicos en enfermería

Más de 500 jóvenes de la capital cubana culminaron sus estudios de Técnicos en Enfermería, los cuales se formaron en facultades pertenecientes a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

La ceremonia de graduación se efectuará el 21 de enero en la Sala Avellaneda del teatro Nacional de Cuba, y serán distinguidos de manera especial los mejores graduados de la presente promoción.

Con esa hornada se da continuidad a la formación de jóvenes, como parte de los programas que desarrolla el Ministerio de Salud Pública para el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de servicios y atención a la salud del pueblo.

Esa promoción está dedicada al aniversario 61 del triunfo de la Revolución, al natalicio del Héroe Nacional José Martí, al legado del invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al Año Internacional de la Enfermera y la Partera.

