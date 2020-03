Incrementan controles sanitarios en Aeropuerto de Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Autoridades sanitarias y de inmigración del Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara, realizan labores de prevención, a fin de evitar la entrada del Covid-19.

En esa terminar aérea, previo al aterrizaje de aviones, se cuenta con los datos de los pasajeros, y con el apoyo del personal de Inmigración y Aduana es analizada la procedencia de los viajeros.

Como medida preventiva ante la expansión del Coronavirus, en el Aeropuerto Internacional de Santa Clara el operador de escáner y autoridades sanitarias proceden a detectar la incidencia de fiebre en los pasajeros, como primera barrera contra la epidemia.

Y aunque en Cuba no existen casos confirmados de la enfermedad, en esa provincia los viajeros que arriban por aeropuertos y marinas, son chequeados por un personal calificado, preparado para adoptar los protocolos establecidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.