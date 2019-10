Gastroenterología se fortalece

La Habana, Cuba. – Al VII Congreso Internacional de Gastroenterología se llega con un trabajo consolidado, reconoció el presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, Pastor Castell-Florit Serrate, quien consideró la obtención de la vacuna cubana contra la Hepatitis B uno de los resultados más trascendentes en relación con la especialidad.

En la apertura de la cita en La Habana destacó que se ha desarrollado un sistema de prevención, diagnóstico y tratamiento que sitúan a Cuba en condiciones para cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud, de eliminar esa infección para 2030.

La Sociedad Cubana de Gastroenterología trabaja para perfeccionar las técnicas de cirugía endoscópica del tracto digestivo, destacó su presidenta, Mirtha Infante.

También están enfocados en las enfermedades del hígado, causa de cirrosis hepática y en otras afecciones digestivas.

