Frente al VIH/SIDA participación comunitaria

La Habana, Cuba. – Con el lema Frente al VIH la participación comunitaria marca la diferencia, Cuba celebra hoy el Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida.

Nuestro país mantiene la prevalencia de la infección más baja de América Latina y el Caribe, y una de las más bajas del hemisferio occidental, aseguró la funcionaria del departamento de ITS, VIH y Hepatitis de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctora Bárbara Venegas.

Señaló que este año el 80 por ciento de los casos diagnosticados de VIH han sido del sexo masculino y el 86,2 por ciento son hombres que tienen sexo con otros hombres.

La experta destacó que en la Isla se mantiene el control en la transmisión materno-infantil, en menores de 14 años, en varones y mujeres heterosexuales, así como en la detección precoz y el control riguroso de los casos diagnosticados con la enfermedad.

Frente al VIH, la participación comunitaria marca la diferencia, recalcó el Jefe del Centro Nacional de Prevención de las ITS /VIH-Sida, Otto Peláez.

Insistió en la importancia de la participación de la sociedad civil y todos los sectores, en la respuesta intersectorial a la epidemia.

Reconoció el rol que han desempeñado desde que se diagnosticara el primer caso de VIH en Cuba en 1986, los más de 76 mil promotores para la educación de pares o iguales formados en el país.

Sin dudas, la descentralización del diagnóstico a través de la realización de pruebas en todos las provincias, lo cual posibilita mayor oportunidad en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y la promoción de salud han contribuido a reducir la cantidad de casos en Cuba, donde no cesan las acciones por incentivar el sexo seguro y la toma de conciencia ante el VIH/ SIDA.

