Exigen liberación inmediata de entrañable amigo de Cuba

La Habana, Cuba. – Lula libre fue el sentir de estudiantes, profesores y trabajadores de la Facultad de Ciencias Médicas Calixto García, en La Habana, quienes reclamaron con su firma la libertad del expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva.

Uniéndose al clamor que recorre Cuba, el estudiante Noel Ibáñez, secretario general del Comité UJC del centro, exigió la inmediata liberación del líder popular, quien fue encarcelado para impedir su ascenso a la presidencia de Brasil.

Lula consiguió para su país en apenas 8 años como presidente lo que nunca lograron las élites dominantes que lo mantienen prisionero.

El acto solidario fue propicio para presentar el nuevo secretariado de la FEU de la Facultad de Ciencias Médicas Calixto García, en La Habana, encabezado por Mileydis de las Mercedes Vera, de la carrera de Medicina.

