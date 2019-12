Estudian posibilidad de expandir fármacos cubanos en Japón

Directivos de la empresa japonesa Rainbow and Nature manifestaron interés en ampliar la cartera de productos cubanos en el mercado nipón.

Durante un encuentro en Tokio con el embajador cubano, Miguel Ángel Ramírez, los empresarios dijeron que Cuba representa el hallazgo de un tesoro escondido, gracias a los descubrimientos aportados por la nación caribeña al mundo de la esfera de la medicina.

Rainbow and Nature produce localmente y comercializa con gran éxito desde septiembre el Policosanol cubano; además el diplomático cubano actualizó a los visitantes sobre los avances de la Isla en la esfera de la salud y las investigaciones biomédicas a pesar del bloqueo de Estados Unidos.

Puso como ejemplo la vacuna terapéutica Cimavax, contra el cáncer de pulmón, desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular, y que ha alcanzado reconocimiento en Estados Unidos.

