En desarrollo nuevas vacunas para la alergia

Mayabeque, Cuba.- Especialistas del Centro Nacional de Biopreparados, BIOCEN, de Bejucal, en Mayabeque, trabajan en vacunas de segunda generación para el asma y reducir el número de inyecciones.

Actualmente se ejecuta un ensayo clínico fase dos promovido por ese centro científico, en servicios de alergia de los hospitales Calixto García y Hermanos Ameijeiras, liderados por las doctoras Mirta Álvarez e Iglemis Figueroa.

Durante años, Biocén desarrolló vacunas terapéuticas de tres especies de ácaros, para el tratamiento del asma intermitente y persistente, de leve a moderada, por vía subcutánea inyectable y sublingual en gotas.

Las vacunas de alérgenos se utilizan en las enfermedades alérgicas hace más de 100 años, son reconocidas internacionalmente como tratamiento efectivo, seguro y se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.