El Heberferon, excelentes resultados en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – El medicamento cubano Heberferon, único de su tipo en el mundo, adquiere un excelente resultado para el tratamiento de carcinomas basocelulares de piel, en Ciego de Ávila.

La Coordinadora del Programa Nacional de Extensión del fármaco en Ciego de Ávila, Dunia Sotolongo, señaló que más del 90 por ciento de los pacientes atendidos muestran muy buenas condiciones físicas.

Precisó que el preparado inhibe la proliferación tumoral y la aparición de recidivas, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y que reduce la mutilación de la parte afectada, principalmente, en la cara, donde más aflora.

La dermatóloga dijo que hace 3 años, el sistema de salud de Ciego de Ávila emplea la medicina en algunos centros asistenciales, incluido el hospital provincial Antonio Luaces Iraola, aunque en el 2020 lo extenderán a otras unidades municipales.

