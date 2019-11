Denuncia Cuba detención de jefa de la Brigada Médica en Bolivia

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, denunció en Twitter, la detención de colaboradores cubanos de la salud en Bolivia, entre ellos la Doctora Yoandra Muro Valle, jefa de la Brigada Médica de la Isla en esa nación andina.

El Canciller cubano expresó su enérgica denuncia a la injustificada detención por parte de la policía boliviana de la Doctora Muro Valle, y otros colaboradores en la ciudad de La Paz.

Igualmente, el jefe de la diplomacia cubana reclamó la liberación inmediata de todos los colaboradores, así como reiteró la implicación en los hechos de un auto de la Embajada de Estados Unidos, con matrícula 28 CD 17.

Después del golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales, numerosas ha sido las falsas acusaciones contra los internacionalistas cubanos, calificándolos como participantes y promotores de la violencia en el país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.