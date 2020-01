Debatirán sobre riesgos de la aterosclerosis

La Habana, Cuba. – La obesidad como problema de salud mundial será el tema central del X Congreso Internacional de Factores de Riesgo de Aterosclerosis Fraternos 2020, que sesionará, del 11 al 14 de mayo en La Habana.

Los daños a la salud asociados a esa enfermedad ocupan el primer lugar, en la mayoría de los países del mundo, como causa de mortalidad, morbilidad, invalidez e incapacidad y pérdida de la calidad de vida, destaca la convocatoria a la magna cita.

En el Congreso Internacional Fraternos 2020 debatirán sobre de las alteraciones de las lipoproteínas séricas y de la tensión arterial, su relación con la aterosclerosis, factores de riesgo y enfermedades consecuentes, entre otras temáticas.

De forma simultánea al cónclave, el Instituto de Enseñanza de Salud de México impartirá el Curso Internacional Obesidad como problema de salud mundial.

