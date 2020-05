Cuba reporta 9 nuevos casos de la Covid-19 y ningún fallecido

La Habana, Cuba. Nuestro país confirma al cierre de este miércoles nueve nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de mil 983 en Cuba, no se reportó ningún fallecido y se dieron diez nuevas altas.

En la habitual conferencia de prensa, el Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán añadió que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 555 pacientes, de ellos 165 casos activos.

Refirió que 164 pacientes con el virus presentan una evolución clínica estable, en tanto se reporta UNO en estado grave y ningún crítico.

El doctor Durán señaló, además, que más de mil 600 personas en nuestro país se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán informó hoy que para la COVID-19 se estudiaron este miércoles mil 364 muestras, resultando nueve positivas.

Puntualizó que los nuevos casos son cubanos, cuatro mujeres y cinco hombres, ocho son contactos de casos confirmados y de uno no se precisa la fuente de infección; en tanto cuatro estaban asintomáticos,

El doctor Durán dijo que las provincias que reportaron nuevos positivos a la COVID-19 fueron La Habana, con ocho, y Matanzas, con uno.

Refirió que en los últimos 15 días Matanzas, La Habana, Ciego de Ávila, Villa Clara, Artemisa y Las Tunas son las provincias con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad y convocó a la población a seguir cumpliendo con disciplina las medidas restrictivas, que se mantiene Cuba para cortar la transmisión del virus.

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán reiteró en la habitual conferencia de prensa que la etapa de pandemia no ha acabado, porque la COVID-19 sigue afectando a varios continentes.

Dijo que de acuerdo con expertos cubanos, nuestro país alcanzó ya el pico más alto de la epidemia y desde entonces hemos ido descendiendo incluso por debajo del pronóstico favorable, independientemente de la aparición de nuevos casos positivos al virus.

“En manos de los cubanos y de sus autoridades está que no se produzca un rebrote de la COVID-19”, enfatizó el doctor Durán quien aseguró que el país no levantará ninguna de las medidas que han permitido los resultados actuales.

El experto subrayó que no puede precisar en qué momento sucederá en el país una nueva oleada de la enfermedad y dijo que todos en Cuba, sin confiarse, trabajan para que eso no ocurra.

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán afirmó que Cuba tiene su propia experiencia en el uso de la cloroquina para tratar la COVID-19 y otras enfermedades.

Destacó que en nuestro país se ha utilizado con buenos resultados el medicamento en muchos pacientes desde la etapa de sospechosos, y no han existido complicaciones.

Durán comentó que sobre la cloroquina como medicamento para tratar la COVID-19 hay dos posiciones: Estados Unidos está a favor de retirarla por complicaciones que han surgido, mientras el grupo de Marsella, Francia, aboga por su uso precoz como parte del tratamiento.

Dijo que teniendo en cuenta las observaciones internacionales, en Cuba se revisa ese fármaco para utilizarlo con cierta cautela y realizar modificaciones desde el punto de vista de su aplicación en algunos grupos de edades y en personas con determinadas enfermedades.

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán explicó por qué los hombres son más propensos que las mujeres a contagiarse con la COVID-19 y a morir por la enfermedad.

Dijo que los hombres tienen niveles más altos de la enzima convertidora de angiotensina dos, que es un receptor en la superficie de las células al cual se adhiere y penetra el virus y le permite ingresar al organismo e infectar células.

Eso facilita la entrada del virus, su multiplicación y las complicaciones, subrayó Durán, quien aclaró que hay tratamientos de pacientes con insuficiencia cardiaca que se les administra inhibidores de esa enzima.

Precisó que de los 82 fallecidos en Cuba por la COVID-19, 50 son hombres y parece ser que la enzima es la causa, porque el tratamiento y el seguimiento no tiene diferenciación.

