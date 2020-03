Covid-19: Pesquisa activa, tarea de todos

La Habana, Cuba. – En el plan para la Prevención y Control de la Covid-19 un componente muy importante es la atención médica y dentro de éste el sistema de atención primaria de salud que incluye elementos de pesquisa activa, vigilancia y atención médica oportuna y de calidad.

La Jefa del Departamento de Atención Primaria, del Ministerio de Salud Pública, María Elena Soto, dijo que desde los consultorios el Equipo Básico, integrado por el médico y la enfermera de la familia, realiza la búsqueda activa de casos con sintomatología respiratoria.

Orientó que esa pesquisa se debe efectuar en toda la población, con énfasis donde exista mayor concentración de personas y grupos más vulnerables, entre ellos adultos mayores, de manera particular los que viven solos, discapacitados, así como en las casas de abuelos, hogares de ancianos y maternos.

Soto convocó a que toda persona con síntomas respiratorios acuda al médico.

Los consultorios del médico y la enfermera de la familia y los policlínicos de Cuba están preparados para enfrentar la situación epidemiológica, aseguró la Jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio del sector, María Elena Soto.

Expresó que en los consultorios también se efectúa la vigilancia de los viajeros y puntualizó que en los policlínicos se crearon consultas y locales diferenciados para la atención a pacientes con síntomas respiratorios.

Soto dijo que hay comisiones de especialistas que evalúan los casos y si alguna persona es sospechosa de la Covid-19 se remite a las instituciones previstas para su aislamiento.

Enfatizó que desde la comunidad y liderados por el médico y la enfermera de la familia es imprescindible cumplir las medidas orientadas, entre ellas el lavado de las manos, para garantizar la prevención y control de la enfermedad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.