Concluye en Las Tunas Encuentro Nacional de Medicina Legal

Las Tunas, Cuba. – Con el Primer Encuentro de Historia de la Medicina Legal en Cuba, concluyeron en Las Tunas dos días de intercambio entre médicos legistas del país, y otros profesionales.

Amplia descripción se dedicó a la especialidad en Santiago de Cuba, vinculada a las investigaciones relacionadas con sucesos acaecidos en el territorio e importantes personalidades, además de accidentes de aviación y otros hechos.

Alba Josefina Reyes presentó un libro acerca del servicio en Las Tunas, cuyo precursor es Víctor Manuel Rodríguez Guevara, Presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, y los orígenes se remontan a la inauguración por Fidel del Hospital Ernesto Guevara, en 1981.

Tras la Jornada científica de este jueves, se expusieron recopilaciones de las provincias, que aportarán a la actualización de la historia de la especialidad en Cuba.

