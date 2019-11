Colaboradores cubanos en Bolivia se mantienen en sitios seguros

La Habana, Cuba. – Los 701 colaboradores médicos de Cuba que prestan servicios en Bolivia se mantienen en lugares seguros, declaró a la Televisión Cubana la doctora Yoandra Muro, jefa de la Misión Médica en la nación del antiplano donde se consumó este domingo un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

En declaraciones al Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, la directiva indicó que los colaboradores están resguardados en sus viviendas, distribuidos por los nueve departamentos bolivianos, cumpliendo con las orientaciones ante la compleja situación que se vive en Bolivia y en constante comunicación con las autoridades cubanas.

La doctora Yoandra Muro, jefa de la Misión Médica en Bolivia envió un mensaje a los familiares de los colaboradores donde asegura que los mismos se encuentran bien, resguardados, con alimentación asegurada y ante los acontecimientos que se desarrollan se adoptaron medidas de protección para todo el personal cubano que presta colaboración al pueblo boliviano.

A partir de un convenio con el gobierno de Evo Morales, desde hace años Cuba mantiene una amplia colaboración médica en las regiones y comunidades más pobres y apartadas de esa nación sudamericana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.