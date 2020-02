Capacitan a cuentapropistas sobre infecciones respiratorias

Santiago de Cuba. – Especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Santiago de Cuba, desarrollaron una sesión de capacitación a trabajadores por cuenta propia sobre la prevención de las infecciones respiratorias.

En el intercambio participaron más de un centenar de propietarios de negocios particulares, y se informó acerca de la situación epidemiológica en el territorio santiaguero, la lucha contra el mosquito Aedes aegypti, y se le brindó una panorámica del comportamiento del Coronavirus en el ámbito internacional. (Cuba se mantiene libre de Coronavirus)

Según trascendió, los especialistas de la salud transmitieron arrendadores de viviendas y de otras categorías, la importancia de sus conocimientos para poder detectar cualquier aspecto sintomático de esas infecciones.

Cuentapropistas santiagueros manifestaron a la prensa, la utilidad e importancia de esa capacitación para contribuir en la prevención de esas enfermedades.



