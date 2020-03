Acción integrada en Camagüey

Camagüey, Cuba. – Un constante monitoreo para prevenir la entrada del nuevo coronavirus a Camagüey, mantiene el Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres, radicado en el Gobierno Provincial.

Allí funciona un grupo de trabajo, integrado por varios organismos administrativos y conducido por expertos de Salud Pública, quienes reciben información actualizada de las áreas de salud y zonas de frontera, afirmó Roxana García, especialista principal.

Además, se sigue el cronograma de capacitación, concebido por organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y la Central de Trabajadores de Cuba, con el apoyo de la Universidad de Ciencias Médicas.

Junto al Centro Provincial de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres, en Camagüey están activados equipos similares en los 13 municipios, lo que forma una fuerte red de vigilancia del coronavirus.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.