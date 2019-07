Vivir el verano

La fiesta estival ya comenzó. La muchachada culmina las pruebas finales con las alegrías de pasar de grado o la futura graduación.

Finalizar un curso o concluir con éxito la ansiada carrera son acontecimientos que ya desde el mes de junio mantienen expectantes no solo al educando que transita por cualquier grado o nivel de nuestras enseñanzas, sino a toda la familia, verdadera protagonista de estos “corre corre” en las horas finales.

Como en cada etapa veraniega, se readecuan los horarios laborales, las madres trabajadoras aprovechan sus vacaciones para disfrutarla con sus hijos, en familia, y los jóvenes inundan campismos y playas.

Divertirse, seleccionar el lugar apropiado al cual ir, decidir de qué manera emplear las vacaciones, es una opción que los cubanos disfrutamos.

Parodiando al gran Lezama Lima, diremos que en Cuba cada verano es una fiesta innombrable. Así que valga este tiempo de vacaciones, juegos y divertimentos, para apresar aquí y allá los buenos ratos.

Las opciones arrastran a organizaciones y entidades empeñadas en que este plan de verano sea disfrutado hasta por el gato de la casa.

Ferias, bailables, festivales recreativos, exposiciones, conciertos, variadas entregas televisivas, descargas musicales y humorísticas, actividades literarias….

En fin, propuestas para pasarlo bien son las que sobran. Y es que la estrategia educativa-recreativa-cultural diseñada para este verano es tan amplia como las potencialidades de los territorios.

Así, la gente también aguarda por una programación más auténtica y de óptima calidad.

Entre libros, espacios para la música, jubileo en la comunidad, el barrio y la calle, transcurrirá el nuevo verano que, además, nos tendrá en sintonía, en vivo y en directo, con los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Es tiempo de vacaciones. Sacarle el máximo provecho con distracciones sanas que fomenten nuestro bienestar y capacidad creadoras, disfrutándolo con la familia, es la mejor forma de garantizarse un descanso útil y beneficioso.

Este año, con la alegría de darle la bienvenida al cumpleaños 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

De ahí que al calor de la fiesta y como pretexto para la celebración, se abren nuevos espacios, se reaniman otros, entre ellos, una sala de fiesta en el Parque Infantil de la Maestranza, y otras muchas que darán una imagen renovada a la capital en el ámbito constructivo y sociocultural.

